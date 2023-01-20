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13:36, 20 января 2023Мир

Стала известна дата прибытия нового посла США в Россию

Новый посол США Линн Трейси прибудет в Россию в конце января

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Новая глава посольства США в России Линн Трейси прибудет в Москву в конце января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Дипломат была назначена на пост Сенатом Соединенных Штатов в конце декабря прошлого года и стала первой женщиной — главой дипмиссии за всю историю отношений двух государств. До назначения в Россию она возглавляла посольство США в Армении.

Ранее стало известно, что Трейси будет работать с властями РФ над возможностью возобновления выдачи виз в Москве. Также дипломат займется увеличением численности персонала американского посольства, добиваясь того, чтобы дипмиссия могла возобновить выполнение базовых функций.

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Анжелика Бережная
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