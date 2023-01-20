Немецкие мины оказались у ВСУ самыми распространенными из западных

Минобороны РФ: немецкие мины DM-31 и DM-12 используются ВСУ чаще других западных снарядов

Немецкие мины DM-31 и DM-12 оказались самыми распространенными западными снарядами, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом рассказал начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России Илья Б. в беседе с ТАСС.

Как пояснил военный, противотанковые кумулятивные противоднищевые мины DM-31 стояли с электромагнитными датчиками. При этом в основном саперам попадаются советские мины, отметил он. В том числе, речь идет о ТМ-62, ТМ-57, ПМН-2, ПМН-4.

Специалист рассказал, что мины с неконтактными датчиками цели реагируют на изменение электромагнитного поля. Поэтому, если подойти к ней с миноискателем, который наводит электромагнитное поле, то гарантировано «почти стопроцентное срабатывание».

Ранее боец с позывным Шор рассказал, что военные фотографируют мины и растяжки в том числе и с помощью мобильных телефонов. Он пояснил, что держит устройство в режиме полета, без сим-карты, чтобы его местоположение не могли отследить.