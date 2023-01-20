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17:54, 20 января 2023Мир

Раскрыт гонорар казненного в Иране британского шпиона

Tasnim: казненный в Иране шпион MI6 получил от правительства Британии более двух млн евро

Фото: Khabaronline / WANA / Reuters

Казненный за шпионаж на британскую разведку MI6 бывший советник экс-министра обороны Ирана Алиреза Акбари получил от правительства Великобритании более двух миллионов евро. Об этом пишет иранское издание Tasnim со ссылкой на заявление Министерства информации и национальной безопасности Ирана.

Представители иранского ведомства уточняют, что помимо денежного вознаграждения за информацию о ракетных проектах Ирана, а также о способах обхода Тегераном санкций Акбари получил от британцев недвижимость в Лондоне, Вене и на юге Испании, а также британское гражданство.

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«Предательство Алирезы Акбари своей страны было результатом грязных методов британского режима, воспользовавшегося его слабостями», — говорится в заявлении министерства.

14 января в Иране Акбари казнили через повешение. Власти страны признали бывшего чиновника виновным в шпионаже в пользу Великобритании и коррупции. Сам казненный эти обвинения отрицал.

Ранее глава британского МИД Джеймс Клеверли призвал Иран отменить казнь Акбари. Он назвал решение иранских властей политически мотивированным​​​ актом «варварского режима, который испытывает тотальное неуважение к человеческой жизни».

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Глеб Бажуткин
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