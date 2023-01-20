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23:59, 20 января 2023Мир

Полянский оценил объективность ООН

Дипломат Полянский признал объективность ООН, несмотря на влияние Запада

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский признал объективность организации, несмотря на влияние на нее со стороны Запада. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Влияние Запада очень велико, и не только на руководящем уровне, но и на уровне персонала менее значимого», — указал он. При этом организация «как может пытается быть объективной» и отражает мир, в котором мы живем, считает дипломат.

По его словам, Россия работает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который должен быть объективным в своих оценках, однако «далеко не всегда это случается».

Полянский напомнил о важности существования ООН. «Сейчас это практически единственная площадка, с которой мы можем без купюр, без цензуры доносить правду о том, что происходит в Донбассе, на Украине, о причинах, побудивших нас начать СВО, ну и по многим другим вопросам», — заключил зампостпреда.

Ранее дипломат одной из делегаций в ООН назвал принятую резолюцию Европейского парламента (ЕП) с призывом создать трибунал по России PR-ходом. Как пояснил собеседник РИА Новости, решения, обязательные для государств, может принимать только Совет Безопасности, который действует по главе 7 Устава ООН. «Это не будет судебный орган, но для целей пропаганды в контексте создания видимости осуждения действий России "всем международным сообществом" подойдет», — отметил он.

Марина Совина
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