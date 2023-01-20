Полянский оценил объективность ООН

Дипломат Полянский признал объективность ООН, несмотря на влияние Запада

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский признал объективность организации, несмотря на влияние на нее со стороны Запада. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Влияние Запада очень велико, и не только на руководящем уровне, но и на уровне персонала менее значимого», — указал он. При этом организация «как может пытается быть объективной» и отражает мир, в котором мы живем, считает дипломат.

По его словам, Россия работает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который должен быть объективным в своих оценках, однако «далеко не всегда это случается».

Полянский напомнил о важности существования ООН. «Сейчас это практически единственная площадка, с которой мы можем без купюр, без цензуры доносить правду о том, что происходит в Донбассе, на Украине, о причинах, побудивших нас начать СВО, ну и по многим другим вопросам», — заключил зампостпреда.

Ранее дипломат одной из делегаций в ООН назвал принятую резолюцию Европейского парламента (ЕП) с призывом создать трибунал по России PR-ходом. Как пояснил собеседник РИА Новости, решения, обязательные для государств, может принимать только Совет Безопасности, который действует по главе 7 Устава ООН. «Это не будет судебный орган, но для целей пропаганды в контексте создания видимости осуждения действий России "всем международным сообществом" подойдет», — отметил он.