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19:35, 20 января 2023Путешествия

Назван самый прибыльный для туризма город в мире

WTTC: Париж назван самым прибыльным для туризма городом мира

Фото: Léonard Cotte / Unsplash

Париж занял первую строчку в мировом рейтинге по вкладу туризма в экономику. Самый прибыльный для туристической сферы город в мире назвал «Всемирный совет по туризму и путешествиям» (WTTC).

Согласно исследованию, вклад столицы Франции в экономику за счет туризма в 2022 году составил около 36 миллиардов долларов. Второе место в списке занял Пекин (33 миллиарда долларов), третье — Орландо (31 миллиард долларов).

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Более того, в топ-10 рейтинга также вошли два китайских города, Шанхай и Гуанчжоу, два американских — Лас-Вегас и Нью-Йорк, а также Токио, Мехико и Лондон.

Отмечается, что при составлении рейтинга аналитики учитывали вклад туризма в ВВП, расходы путешественников, а также создание рабочих мест в этой сфере. В общей сложности в перечень попали 82 города.

Ранее в январе портал World Population Review назвал самые опасные страны мира по количеству преступлений на каждые 100 тысяч населения в 2023 году. Так, тремя самыми небезопасными государствами названы Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Южная Африка.

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Фариза Бацазова
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