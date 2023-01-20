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19:38, 20 января 2023Среда обитания

Звезда «Вампиров средней полосы» рассказал о своем любимом городе

Актер Александр Устюгов назвал своим любимым городом Санкт-Петербург

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Актер Александр Устюгов, исполнивший роль Клима в сериале «Вампиры средней полосы», назвал Санкт-Петербург местом с прекрасной атмосферой. О своем любимом городе он рассказал в интервью журналу WomanHit.

По словам звезды, в определенный период жизни он много снимался в Петербурге и в один момент решил перебраться в него. «Этот город меня всегда манил своим спокойствием, хмуростью, дождями. А еще круг моих интересов складывается в радиус восемь километров. Поэтому я прекрасно хожу пешком, все рядом. И мне это очень нравится», — признался артист.

Устюгов добавил, что не может точно объяснить, почему он любит Петербург. «Есть люди, которым Петербург не нравится, и есть люди, которым не надо объяснять, почему тебе он пришелся по сердцу. Всегда говорю: то, что Петербург дождливый и что там плохая погода, придумывают петербуржцы. Чтобы туда никто не ездил», — заявил он.

Актер также сравнил Москву с Петербургом отметил, что не чувствует большой разницей между погодой в них. Несмотря на то, что в последнем осенью бывает ветрено, он находит атмосферу в нем прекрасной.

В мае актер Виктор Логинов назвал Екатеринбург своим любимым городом, ставшим ему отцом, старшим братом и наставником. Он отметил, что с этим местом у него связаны только самые теплые воспоминания.

Полина Кислицына
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