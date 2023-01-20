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21:31, 20 января 2023Забота о себе

Врач назвал способ определить болезнь Альцгеймера по почерку

Невролог Максим Воронцов рассказал, что при развитии болезни Альцгеймера меняется почерк

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

При развитии болезни Альцгеймера у человека меняется почерк, отметил невролог Максим Воронцов. Об этом он рассказал изданию aif.ru.

Ученые из Индии назвали меняющийся почерк и наличие ошибок при письме ярким симптомом болезни Альцгеймера. Они призвали изучать малейшие изменения, проявляющиеся у человека в письме, чтобы вовремя отследить начало заболевания.

60процентов

среди всех случаев форм деменции приходится на болезнь Альцгеймера

Однако невролог Воронцов отметил, что диагностировать болезнь Альцгеймера сложно. Для этого требуется проведение комплекса исследований и серии тестов.

Диагностика бывает сложной, так как выявить болезнь нелегко, ведь даже сам человек может не ощущать необратимых изменений в теле. При прогрессировании патологии начинают проявляться серьезные нарушения в памяти, человек же теряет возможность выполнять правильно повседневные задачи

Максим Воронцовневролог
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По мнению Воронцова, изменение почерка является ярким симптомом болезни, но проявляется он уже при прогрессирующем заболевании. Люди начинают недописывать окончания слов, а почерк становится неровным. «Также нарушается динамика письма, структура, символы искажаются и деформируются. В дальнейшем текст приобретает печатный вид, буквы и символы деформируются, что характеризует нарастающий распад личности, известный в народе как слабоумие», — прокомментировал врач.

К врачу необходимо обращаться сразу, как только человек начинает замечать, что его мыслительные способности снизились, отметил невролог.

Ранее жительница Великобритании Джуд Торп назвала свои признаки болезни Альцгеймера. Она призналась, что в начале болезни они плохо ориентировалась в пространстве.

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Вера Владзиевская
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