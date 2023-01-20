Врач назвал способ определить болезнь Альцгеймера по почерку

Невролог Максим Воронцов рассказал, что при развитии болезни Альцгеймера меняется почерк

При развитии болезни Альцгеймера у человека меняется почерк, отметил невролог Максим Воронцов. Об этом он рассказал изданию aif.ru.

Ученые из Индии назвали меняющийся почерк и наличие ошибок при письме ярким симптомом болезни Альцгеймера. Они призвали изучать малейшие изменения, проявляющиеся у человека в письме, чтобы вовремя отследить начало заболевания.

60 процентов среди всех случаев форм деменции приходится на болезнь Альцгеймера

Однако невролог Воронцов отметил, что диагностировать болезнь Альцгеймера сложно. Для этого требуется проведение комплекса исследований и серии тестов.

Диагностика бывает сложной, так как выявить болезнь нелегко, ведь даже сам человек может не ощущать необратимых изменений в теле. При прогрессировании патологии начинают проявляться серьезные нарушения в памяти, человек же теряет возможность выполнять правильно повседневные задачи Максим Воронцов невролог

По мнению Воронцова, изменение почерка является ярким симптомом болезни, но проявляется он уже при прогрессирующем заболевании. Люди начинают недописывать окончания слов, а почерк становится неровным. «Также нарушается динамика письма, структура, символы искажаются и деформируются. В дальнейшем текст приобретает печатный вид, буквы и символы деформируются, что характеризует нарастающий распад личности, известный в народе как слабоумие», — прокомментировал врач.

К врачу необходимо обращаться сразу, как только человек начинает замечать, что его мыслительные способности снизились, отметил невролог.

Ранее жительница Великобритании Джуд Торп назвала свои признаки болезни Альцгеймера. Она призналась, что в начале болезни они плохо ориентировалась в пространстве.