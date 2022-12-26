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09:41, 26 декабря 2022Забота о себе

Женщина с деменцией назвала тревожные признаки заболевания

Independent: потеря в пространстве является первым признаком деменции

Фото: Shutterstock

Жительница британского города Оксфорд, графство Оксфордшир, 59-летняя Джуд Торп, страдающая от болезни Альцгеймера и деменции, назвала признаки своего заболевания. Об этом сообщает Independent.

Первые тревожные симптомы проявились в 2016 году. Даже простые задачи давались женщине с трудом, она испытывала проблемы при ориентации в пространстве, часто задавала одни и те же вопросы несколько раз и забывала важные разговоры. Помимо этого, Торп чувствовала постоянную усталость и долго подбирала нужные слова во время общения.

Женщина обратилась в больницу, но врач проигнорировал ее симптомы и объяснил их стрессом, что, по ее словам, было унизительно. Несмотря на это, Торп продолжила посещать больницы, пытаясь выяснить истинную причину своих проблем. Наконец, женщина прошла МРТ и люмбальную пункцию — процедура по забору образца спинномозговой жидкости. В январе 2021 года, когда Торп было 57 лет, у нее диагностировали болезнь Альцгеймера.

После постановки диагноза лечащий врач рекомендовал женщине обратиться в службу для людей, у которых болезнь Альцгеймера и деменция проявляются необычно рано. Там она познакомилась с другими людьми, болеющими деменцией, что помогло ей побороть страх перед заболеванием. «Я думаю, что принятие любого диагноза позволяет вам в некотором смысле расцвести. И я считаю, что очень важно, чтобы жизнь была насыщенной», — утверждает она.

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Торп рассказала своим двум дочерям о заболевании и почувствовала облегчение. Она продолжила заниматься тем, что приносит ей удовольствие, а также стала помогать благотворительным организациям. Женщина призывает всех, кто обеспокоен своими симптомами, добиваться постановки диагноза, ведь именно сейчас она чувствует, что снова может быть собой.

Ранее кандидат медицинских наук Марина Аникина перечислила симптомы, свидетельствующие о развитии деменции у пожилых людей. Специалист призвала действовать при обнаружении настораживающих признаков в поведении своих близких.

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Алиса Удовик
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