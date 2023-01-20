В Гидрометцентре назвали сроки похолодания в Москве

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал похолодание и повышение давления в Москве

Относительное похолодание ожидается в Москве в начале следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, в столице существенно повыситься атмосферное давление. Прогнозом синоптик поделился с «Лентой.ру».

По словам специалиста, 19 и 20 января температура в столице на 7-9 градусов выше нормы, что связано с переносом воздушных масс, которые сформировались на севере Африканского континента.

Сегодня дневные температуры от 3 до 5 градусов. И если москвичи думают, что ночью будет более прохладно, то ошибаются — температура ночью в пятницу от ноля до плюс 5 градусов. Облачно, небольшой дождь, местами гололедица Роман Вильфанд синоптик

Он обратил внимание, что сейчас выпадают осадки в виде переохлажденной влаги, за счет чего на улице очень скользко. «Это связано с тем, что на высоте примерно от 1000 до 1500 метров температура выше ноля, у поверхности земли — тоже выше ноля, а вот на высоте от 200 до 400 метров температура ниже ноля, поэтому на землю выпадает влага уже переохлажденная, поэтому так скользко. Ситуация необычная. То, что температура понижается — это естественно, но чтобы она потом повышалась — это редко», — объяснил синоптик.

С 20 января прогнозируется постепенное повышение давления, отметил он. В субботу, 21 января, оно вырастет уже на 10-12 миллиметров ртутного столба по сравнению с 19 января.

В субботу осадки прекратятся, прогнозируется облачность с прояснением и дальше с каждым днем давление будет повышаться, температура понижаться и солнце проглядывать все чаще Роман Вильфанд синоптик

Температура в субботу днем и ночью, по его словам, будет от минус 2 до плюс 1 градуса. В воскресенье уже ожидаются отрицательные температуры: ночью минус 4-6 градусов, днем минус 1-3. При этом облачно, с прояснениями и без осадков.

В понедельник, 23 января, солнца будет больше, а температура понизится еще сильнее — ночью ожидается 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов ниже ноля. При этом значительно вырастет давление — оно будет выше нормы на 25 миллиметров ртутного столба, предупредил синоптик.

Если в понедельник ожидается температура на 1 градус выше нормы, то во вторник, 24 января, она нормализуется, подчеркнул Вильфанд. «Во вторник еще больше похолодает, однако сказать, что это холодная погода нельзя. Будет обычная температура, которая характерна для пятой пятидневки января: ночью минус 7-12, днем минус 1-6. Солнышко, существенного ветра нет», — заключил синоптик.

Ранее синоптики спрогнозировали продолжение 60-градусных морозов в Якутии до 22 января. Отмечается, что это аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха фиксируется на уровне ниже климатической нормы на семь и более градусов.

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