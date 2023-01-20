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18:36, 20 января 2023Мир

Польские службы разработали для граждан приложение с картой бомбоубежищ

Польские службы разработали для граждан приложение с картой ближайших бомбоубежищ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские службы разработали для граждан приложение с картой ближайших к ним бомбоубежищ. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на заявление главы Государственной пожарной стражи (ГПС) генерала Анджея Бартковяка.

Готовое приложение представят жителям в течение несколько недель. По словам Бартковяка, разработка станет дополнение к уже существующему приложению 112.

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Анжелика Бережная
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