Польские службы разработали для граждан приложение с картой бомбоубежищ

Польские службы разработали для граждан приложение с картой ближайших бомбоубежищ

Польские службы разработали для граждан приложение с картой ближайших к ним бомбоубежищ. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на заявление главы Государственной пожарной стражи (ГПС) генерала Анджея Бартковяка.

Готовое приложение представят жителям в течение несколько недель. По словам Бартковяка, разработка станет дополнение к уже существующему приложению 112.