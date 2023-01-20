Путин и Токаев созвонились

Путин обсудил с президентом Казахстана Токаевым союзничество и энергетику по телефону

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым темы союзничества двух стран и стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

«В частности, затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере», — говорится в сообщении.

Утром 20 января стало известно, что экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в Национальный научный кардиохирургический центр в Астане. Ему провели операцию на сердце.