В Обнинске состоялась церемония закладки фундамента завода радиофармпрепаратов

В Обнинске строительство завода «Росатома» по производству изотопной медицинской продукции

На родине первой в мире АЭС, в Обнинске, 20 января стартовало строительство нового завода «Росатома» по производству изотопной продукции медицинского назначения. С открытием производства госкорпорация обеспечит технологический суверенитет России в области производства радиофармпрепаратов. Производство на базе АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» станет ведущим предприятием в Европе, выпускающим радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре.

В торжественной церемонии закладки фундамента завода принял участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Конечно, все, что связано с ядерной медициной, особенно с изотопной продукцией, всегда было неотъемлемой частью повестки дня атомной промышленности нашей страны. Но в последние месяцы перед нами ставят задачи совершенно другого уровня. Мы должны резко изменить скорость работы в этом направлении в связи с ограничениями, попытками изолировать Россию от поставок продукции», — отметил он.

«Создание нового высокотехнологичного производства Росатома с широкой номенклатурой необходимых российским врачам и пациентам радиофармпрепаратов — важнейший вклад в решение глобальной задачи по обеспечению полного технологического суверенитета нашей страны в области обращения указанной категории лекарственных средств. Мы принимаем самое активное участие в реализации этого проекта», — добавил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

По словам Лихачева, у «Росатома» есть большой опыт в создании препаратов и оборудования для ядерной медицины, и госкорпорация обладает достаточными компетенциями, чтобы выбиться в лидеры услуг высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, завод будет строиться в соответствии с мировым стандартом GMP, что предполагает гарантию качества, а также безопасности производства и применения лекарственных форм.

«На сегодняшний день технологии ядерной медицины являются передовыми методами диагностики и лечения онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Строительство в нашей стране крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов — своевременный ответ Госкорпорации "Росатом" на рост потребности российского здравоохранения в высокотехнологичной медицинской помощи. Министерство поддерживает развитие инфраструктуры производства радиофармпрепаратов и оказание медицинских услуг с использованием технологий ядерной медицины и лучевой терапии, что позволит повысить доступность данного вида услуг для жителей нашей страны», — отметил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Помимо прочего, централизация такого широкого спектра услуг в контуре «Росатома» поможет сократить издержки на всех этапах производства, что даст возможность снизить стоимость радиофармпрепаратов для граждан России. Размещение производства в Обнинске обеспечит оперативность поставок препаратов в медучреждения по всей стране и за ее пределами благодаря развитому авиационному хабу и собственному автопарку.