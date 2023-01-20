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18:06, 20 января 2023Интернет и СМИ

Стали известны подробности ранения российской журналистки в Соледаре

Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила серьезные ранения колена и бедра в Соледаре

Фото: Telegram-канал Readovka

Стали известны подробности ранения военной корреспондентки российского интернет-издания Readovka Анастасии Елсуковой в Соледаре. Редакция издания сообщила в своем Telegram-канале, что у журналистки серьезно повреждены колено и бедро.

Отмечается, что Елсукова попала под обстрел вместе с группой других корреспондентов — с журналистами Первого канала и телеканала «Звезда». «Все они попали под обстрел, но, к сожалению, именно ей не посчастливилось получить сразу несколько осколочных ранений», — говорится в заявлении редакции.

По последним данным, журналистка находится на операции. У нее сильно повреждены колено и бедро, однако говорить о серьезности ее состояния пока рано. «Мы держим связь с врачами Луганской республиканской больницы и ждем, что скажут специалисты. Только после этого станет известно, можно ли эвакуировать Настю в Москву», — заявили в Readovka.

Анастасию Елсукову тяжело ранили в результате обстрела в Соледаре ранее 20 января. Журналистка получила ранение в ногу при выполнении редакционного задания. Ее эвакуировали в госпиталь в Первомайск.

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Олег Давыдов
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