«МегаФон» на треть увеличил емкость сети за счет рефарминга

«МегаФон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны

«МегаФон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны, реализовав программу рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

Основой для масштабной программы рефарминга стали расчеты, в которых был задействован как анализ текущего потребления мобильного трафика во всех регионах страны, так и прогноз дальнейшего роста нагрузки, сделанный с помощью инструментов Big Data.

«Нагрузка на сети операторов постоянно растет: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг — эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов», — комментирует технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

В ходе реализации программы диапазон 1800 мегагерц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 мегагерц. Оставшейся емкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.

Как отмечается в сообщении оператора, использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30 процентов, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населенных пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

Для дополнительного увеличения емкости сети под 4G было отдано две трети диапазона 2100 мегагерц на ряде территорий. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IoT-датчиков. Программа рефарминга продолжится в 2023 году.