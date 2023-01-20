Полиция начала расследование против британского премьера

Полиция начала расследование против премьера Британии Сунака из-за ремня безопасности

Против премьер-министра Великобритании Риши Сунака началось расследование. Об этом сообщил представитель Ланкаширской полиции, передает The Guardian.

Причиной стало видео, на котором политик ехал непристегнутым на заднем сидении автомобиля. Уточняется, что он отстегнулся, чтобы снять видео для своего аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в РФ: принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России). При этом согласно кампании по безопасности, которую проводит правительство, любой отстегнутый водитель или пассажир нарушает закон и может получить штраф на сумму до 500 фунтов стерлингов.

«[Сунак] полностью признает, что это была ошибка, и приносит свои извинения. Премьер-министр считает, что все должны пристегиваться ремнем безопасности. Это была ошибка суждения; он снял ремень на короткое время, чтобы снять клип, который вы видели, но он признает, что это была ошибка», — сказано в сообщении пресс-секретаря политика.

Отмечается, что в стране существует несколько исключений из требования пристегиваться ремнем безопасности. В частности, это позволено передвигающимся в автомобиле полиции, пожарной охраны, спасательных служб, а также для людей с соответствующими медицинскими показаниями. Ни одно из этих исключений не относится к Сунаку.

Представители Лейбористской партии страны, противники премьера, раскритиковали его за подобное нарушение. «Риши Сунак не знает, как справиться с ремнем безопасности, своей дебетовой картой, поездом, экономикой, этой страной. Этот список растет с каждым днем, и это становится причиной бесконечного болезненного просмотра», — приводит газета слова лейбористов.

Ранее в Конгрессе США призвали провести расследование против президента Джо Байдена. В частности, его подозревают в нарушении закона о защите национальной безопасности из-за хранения секретных документов в аналитическом центре Penn Biden Center.