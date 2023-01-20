Названа длина возведенных в ходе СВО российскими военными оборонительных рубежей
За время проведения специальной военной операции (СВО) российские военные возвели две тысячи километров оборонительных рубежей. Об этом заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил России Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, в зоне СВО российские военные решают все задачи инженерного обеспечения. Наиболее востребованными работами в этой сфере являются разминирование территорий, наведение переправ через водные преграды, а также фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов.
За время спецоперации также были возведены более 20 мостов, сказал Ставицкий, уточнив, что к разминированию территории в республиках Донбасса также привлекали инженерные войска.
«К настоящему времени разминировано свыше 32 тысяч гектаров территории, проверено более 2800 зданий и 280 километров дорог, обнаружено и уничтожено при этом свыше 975 тысяч взрывоопасных предметов», — сообщил Ставицкий.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время необходимо создать условия для размещения российских войск на оборонительных рубежах. По его словам, на данный момент возведение оборонительных сооружений ведется высокими темпами в круглосуточном режиме, этот процесс осложняется неблагоприятной погодой и попытками обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).