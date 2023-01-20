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09:05, 20 января 2023Россия

Названа длина возведенных в ходе СВО российскими военными оборонительных рубежей

Российские военные возвели две тысячи километров оборонительных рубежей в ходе СВО

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За время проведения специальной военной операции (СВО) российские военные возвели две тысячи километров оборонительных рубежей. Об этом заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил России Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в зоне СВО российские военные решают все задачи инженерного обеспечения. Наиболее востребованными работами в этой сфере являются разминирование территорий, наведение переправ через водные преграды, а также фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов.

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За время спецоперации также были возведены более 20 мостов, сказал Ставицкий, уточнив, что к разминированию территории в республиках Донбасса также привлекали инженерные войска.

«К настоящему времени разминировано свыше 32 тысяч гектаров территории, проверено более 2800 зданий и 280 километров дорог, обнаружено и уничтожено при этом свыше 975 тысяч взрывоопасных предметов», — сообщил Ставицкий.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время необходимо создать условия для размещения российских войск на оборонительных рубежах. По его словам, на данный момент возведение оборонительных сооружений ведется высокими темпами в круглосуточном режиме, этот процесс осложняется неблагоприятной погодой и попытками обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Анастасия Шейкина
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