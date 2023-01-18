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15:02, 18 января 2023Россия

Мишустин призвал подготовить оборонительные рубежи СВО для размещения войск

Мишустин: необходимо создать условия для размещения войск на оборонительных рубежах СВО

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В ближайшее время необходимо создать условия для размещения российский войск на оборонительных рубежах специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на данный момент возведение оборонительных сооружений ведется высокими темпами в круглосуточном режиме. По словам Мишустина, обстановка, в которой приходится работать строителям, осложнена неблагоприятной погодой и попытками обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Тем не менее необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений», — сказал глава кабмина.

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Ранее Мишустин подчеркивал, что формирование заданий по специальной военной операции на Украине предстоит завершить в кратчайшие сроки. По словам Мишустина, при обеспечении потребностей ВС РФ следует организовать жесткую систему контроля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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