Мишустин высказался о сроках формирования целевых заданий по спецоперации

Мишустин заявил, что формирование заданий по СВО предстоит завершить в кратчайшие сроки

Формирование целевых заданий по спецоперации предстоит завершить в самые короткие сроки. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) России в понедельник, 31 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Глава государства [Владимир Путин] поставил перед нами задачу существенно нарастить темп работы по обеспечению потребностей Вооруженных сил и других войск и воинских формирований и органов. В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям», — сказал Мишустин.

Для этого, отметил он, необходимо предельно точно оценить реальные потребности и сопоставить их с текущими возможностями. Также премьер-министр заявил, что при обеспечении потребностей ВС в России нужно организовать жесткую систему контроля.

28 октября президент России Владимир Путин поручил сделать выводы из ошибок, которые были допущены в рамках частичной мобилизации и модернизировать всю систему работы военкоматов в стране. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.