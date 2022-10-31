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16:12, 31 октября 2022Россия

Мишустин высказался о сроках формирования целевых заданий по спецоперации

Мишустин заявил, что формирование заданий по СВО предстоит завершить в кратчайшие сроки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Формирование целевых заданий по спецоперации предстоит завершить в самые короткие сроки. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) России в понедельник, 31 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Глава государства [Владимир Путин] поставил перед нами задачу существенно нарастить темп работы по обеспечению потребностей Вооруженных сил и других войск и воинских формирований и органов. В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям», — сказал Мишустин.

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Для этого, отметил он, необходимо предельно точно оценить реальные потребности и сопоставить их с текущими возможностями. Также премьер-министр заявил, что при обеспечении потребностей ВС в России нужно организовать жесткую систему контроля.

28 октября президент России Владимир Путин поручил сделать выводы из ошибок, которые были допущены в рамках частичной мобилизации и модернизировать всю систему работы военкоматов в стране. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

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Евгения Куликова
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