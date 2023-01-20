Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:05, 20 января 2023Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу авиабилетов по стране

«Якутия» запустила распродажу билетов с 20 по 22 января со скидками до 40 процентов

Фото: Klaus-Peter Wolf / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Якутия» запустила в честь своего 20-летнего юбилея масштабную распродажу авиабилетов по всей стране. Такая информация появилась в официальной группе перевозчика во «ВКонтакте».

Праздничная акция продлится с 20 по 22 января, пассажиры смогут приобрести билеты со скидкой до 40 процентов на период полетов с 20 января по 25 марта 2023 года. Скидки коснутся всех действующих тарифов за исключением субсидированных. Спецпредложение будет действовать на рейсах между Москвой, Калининградом, Сочи, Иркутском, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Хабаровском, Якутском, Южно-Сахалинском и другими российскими городами.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Проездные документы можно оформить на официальном сайте компании, по телефону центра продаж, а также в любых авиакассах России. Количество билетов ограничено.

Ранее российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, что как ухаживать за лицом после перелета. По словам знаменитости, после путешествия в самолете важно тщательное и правильное очищение кожи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
МИД Китая ответил на письмо Зеленского о мирных переговорах
В клубе РПЛ передумали приглашать Дзюбу
Лукашенко заявил о понимании Западом необходимости «прекращать заниматься дурью»
Блогерша показала роскошные покупки и разгневала зрителей суммой трат
Airbus подтвердила крушение своего вертолета с главой МВД Украины
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Назван возможный срок вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Брэд Питт продаст дом по соседству с Джоли
Побившая четырех полицейских российская пенсионерка предстанет перед судом
Российский саблист объяснил решение переехать в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.