Решетова раскрыла главный лайфхак по уходу за кожей после перелета

Модель Анастасия Решетова объяснила, что при уходе за кожей после перелета важно очищение

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, что после перелета важно правильно очищать кожу. Свой главный лайфхак она раскрыла на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила видео в сторис, где показала, как ухаживает за лицом после путешествия в самолете. Она отметила, что для спасения кожи важно тщательное и правильное очищение. «Неважно, пользовались вы макияжем или нет. Утром и вечером всегда нужно хорошо умываться перед нанесением сывороток и масок», — объяснила модель.

Ранее стюардессы рассказали в сети о методах ухода за кожей и поддержания бодрости на борту самолета. Бортпроводница с ником cabincrew призналась, что «прошла через много проб и ошибок» в уходе за кожей, когда выполняла полеты по 16 часов. После длительного перелета девушка порекомендовала полностью снять макияж, сделать маску и нанести на лицо густой питательный крем.