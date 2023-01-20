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23:21, 20 января 2023Мир

Премьера Великобритании оштрафовали

CNN: премьера Великобритании Сунака оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Scott Heppell / Reuters

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности. Об этом сообщает CNN.

В полиции графства Ланкашир рассказали, что соответствующее видео появилось в социальных сетях. После этого 42-летнему политику предложили оплатить штраф из Лондона, отмечает телеканал.

В четверг, 19 января, при посещении Ланкашира Сунак записал ролик для соцсетей, в котором объявил об увеличении инвестиций в экономику региона. На видео он появился без ремня безопасности на заднем сиденье движущегося автомобиля. Позже представитель главы правительства принес от его имени извинения. Он заявил, что это было ошибочное решение.

Ранее в Конгрессе США призвали провести расследование против президента Джо Байдена. В частности, его подозревают в нарушении закона о защите национальной безопасности из-за хранения секретных документов в аналитическом центре Penn Biden Center.

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Юлия Мискевич
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