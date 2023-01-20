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14:32, 20 января 2023Россия

Стало известно о применении Украиной сельхоздронов в боях за Артемовск

Боец «Вагнера» рассказал о применении модернизированных сельхоздронов Украиной в Донбассе

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в боях за Артемовск сельскохозяйственные дроны, модернизированные для военных нужд, рассказал РИА Новости один из командиров ЧВК «Вагнер». По его словам, их приспособляют для сброса мин.

«Беспилотники сельскохозяйственного назначения, переделанные под сброс мин. Украинские беспилотники, которые несут на себе четыре мины калибром 82 миллиметра либо четыре самодельных снаряда в пластиковом корпусе. Корпус облегченный», — рассказал боец.

Он также отметил, что подразделения «Вагнера» сбивают такие беспилотники, однако у украинской стороны «они не заканчиваются». Сельскохозяйственные дроны обладают высокой грузоподъемностью и снабжены хорошими камерами.

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«Они не останавливаются ни днем, ни ночью. Один боец будет стоять, они его увидят и начинают работать. Они снарядов не жалеют, могут и 152-м (калибром в 152 миллиметра — прим. «Ленты.ру») отработать по одиночной цели. Они не ждут скопления», — объяснил командир.

Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации боевых действий почти по всей линии фронта в Запорожской области.

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Василий Мека
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