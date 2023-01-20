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07:10, 20 января 2023Забота о себе

Мужу отказывающейся от секса женщины дали совет

Психотерапевт Стивенсон: не следует выплескивать негативные эмоции на партнера

Фото: Shutterstock

Психотерапевт Памела Стивенсон объяснила, что делать, если партнер отказывается от секса из-за стресса на работе. Ее совет приводится в издании The Guardian.

Мужчина, обратившийся к Стивенсон за помощью, рассказал, что его жена часто устает на работе и выплескивает негативные эмоции на него. В такие периоды, по его утверждению, она отказывается от секса и соглашается на интимный контакт лишь изредка и только по собственной инициативе. «Я пытался помочь ей снизить уровень стресса (массажировал, баловал, потакал ее нуждам), но пользы почти не было. Теперь я достиг той стадии, когда чувствую лишь оцепенение и безразличие», — пожаловался он.

В своем ответе Стивенсон указала на то, что женщина имеет право рассчитывать на то, что муж выслушает ее. Если же он больше не может выносить сложившуюся ситуацию, ему следует договориться о личных границах. «Нужно настоять на том, чтобы она нашла другие механизмы самоуспокоения для снижения стресса и приняла меры для снижения рабочей нагрузки», — дала совет психотерапевт.

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По мнению Стивенсон, безразличие, упомянутое мужчиной, является признаком депрессии, которая также может негативно сказаться на сексуальной жизни.

Ранее сексолог Элис Чайлд назвала способ избежать превращения интимной жизни в рутину. Чтобы добавить пикантности в секс и открыть новые грани удовольствия, считает она, партнерам необходимо попробовать игру с ощущениями.

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Александра Лисица
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