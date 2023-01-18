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08:30, 18 января 2023Забота о себе

Сексолог предложила способ добавить пикантности в интимную жизнь

Сексолог Чайлд предложила попробовать игру с ощущениями для придания пикантности сексу

Фото: cottonbro studio / Pexels

Чтобы добавить пикантности в секс и открыть новые грани удовольствия, партнерам необходимо попробовать игру с ощущениями, предложила австралийский сексолог Элис Чайлд. Способ избежать превращения интимной жизни в рутину она подсказала в своей колонке в издании Fashion Journal.

Чайлд объяснила, что суть игры с ощущениями заключается в воздействии на все пять чувств во время секса. При этом один партнер обычно выступает в качестве «дающего», а другой остается «принимающим» ласки. Затем они могут поменяться ролями для придания большей остроты сексуальной близости.

В игре можно использовать подручные средства: ароматические свечи, шелковые ленты, волнующую музыку, бархатные перчатки, кубики льда, шарфы, еду, продолжила сексолог. Цель заключается не в оргазме, а в процессе получения удовольствия и в том, чтобы доставить партнеру и себе как можно больше сенсорного наслаждения. «Подумайте обо всех пяти чувствах — какие прикосновения, запахи, звуки, виды и вкусы вы могли бы испытать. Рассматривайте все тело как эрогенную зону, от кончиков пальцев до мочек ушей. Проявите творческий подход и наслаждайтесь исследованием», — заявила сексолог.

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Чайлд уверена, что подобные игры позволят избежать рутины и предсказуемости в сексе и помогут партнерам открыть новые эрогенные зоны на телах друг друга. Для женщин эта практика полезна также тем, что способствует достижению оргазма за счет повышения чувствительности к прикосновениям и стимуляции.

Ранее психолог Лори Минц рассказала о пользе йоги для сексуальной жизни. По ее мнению, данная практика увеличивает женское сексуальное желание, так как учит важной способности концентрироваться.

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Наталья Обрядина
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