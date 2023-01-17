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08:32, 17 января 2023Забота о себе

Психолог рассказала о пользе йоги для улучшения сексуальной жизни

Психолог Минц рассказала, что йога учит важной для секса способности концентрироваться

Фото: Shutterstock

Йога увеличивает женское сексуальное желание, так как учит важной способности концентрироваться, рассказала психолог Лори Минц. Ее слова о пользе физических и духовных практик для улучшения интимной жизни приводит издание Women`s Health.

В своей книге о сексе Becoming Cliterate Минц объяснила пользу йоги способностью удерживать человека в настоящем моменте. «Йога учит внимательности, которая является важным компонентом желания и возбуждения. Вы не можете испытать оргазм, когда ваш мозг думает о том, как вы выглядите, о работе или об электронных письмах», — комментирует психолог.

Более ранние исследования подтвердили положительную связь между осознанностью и повышенным возбуждением и сексуальным удовлетворением у женщин.

12недель

занятия йогой повышают женское сексуальное желание и способность получать оргазм

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Специалисты выделяют самые полезные позы йоги, развивающие сексуальную энергию. Так, например энергетическое дыхание (Капалбхати пранаяма) подготавливает и мужчин, и женщин к продолжительному половому акту.

Для того, чтобы правильно выполнить эту практику, необходимо сесть прямо, закрыть глаза и с силой выдохнуть через ноздри, втягивая живот. Вдох происходит автоматически. Нужно полностью сосредоточиться на выдохе. Начинать следует медленно в течение минуты, затем нужно сделать паузу, а после — дважды повторить упражнение.

Регулярные занятия йогой улучшают циркуляцию крови, укрепляют мышцы тазового дна, усиливают сексуальную чувствительность, помогают восстановиться после родов

Поза ящерицы (Уттан Приштхасана) улучшает сексуальную жизнь за счет удлинения позвоночника, раскрытия бедер, увеличения притока крови к половым органам. Позу нужно выполнять встав на четвереньки, поставив одну ногу вперед, а руки — по бокам от головы. В этом положении нужно опустить бедра и предплечья, удерживая грудь приподнятой. Необходимо ровно дышать две минуты, затем медленно выдохнуть.

Поза моста (Сету Бандхасана) укрепляет мышцы таза и кора, увеличивает приток крови к области таза.

Тазовое дно может выдерживать большое напряжение. Практика осознанности во время силовых тренировок в этой области усиливает кровоток, что также позволяет достичь более глубоких оргазмов и увеличить количество смазки

Роуз Бонэм-Картерсекс-коуч

Во время выполнения этой асаны нужно лечь, согнуть колени и прижать стопы к ягодицам на ширине бедер. Необходимо выровнять колени и лодыжки и, опираясь руками о пол, поднять ягодицы вверх. Голову и плечи нельзя отрывать от пола. В таком положении нужно продержаться минуту, затем опуститься.

Ранее сексолог Россияна Лучкина назвала причины внезапных проблем в постели. Она пояснила, что ссоры и обиды на партнера причинами исчезновения интереса к сексу.

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Алиса Дмитриева
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