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03:13, 20 января 2023Культура

Названа причина смерти 18-летнего российского актера

Приемная мать 18-летнего актера Арсена Суховского сообщила, что он погиб от удара током
Арсен Суховский

Арсен Суховский. Фото: «Кинопоиск»

Российский актер Арсен Суховский, умерший в возрасте 18 лет, погиб от удара током. Причину смерти назвала его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева, передает РИА Новости.

Как рассказала Медведева, актер поехал в Москву, чтобы поступить в школу Табакова, и подрабатывал на стройке. По ее словам, там он пошел к начальнику «получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время». «Тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, в которой его убило током», — написала она.

Медведева отметила, что сразу после случившегося на территории исчезли камеры видеонаблюдения. «Еще два дня Арсен пролежал возле этой будки, только спустя два дня его нашли», — добавила она.

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Марина Совина
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