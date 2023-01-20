Песков объяснил ухудшение отношений с США

Песков заявил, что 2 года президентства Байдена ухудшили отношения России с США

Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились за последние несколько лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему это произошло, его слова приводит ТАСС.

Он предположил, что двусторонний контакт стран находится в исторически самой низкой точке. Кроме того, по его словам, на обозримую перспективу надежд на улучшение отношений нет.

«Прошедшие два года [президентства Джо Байдена в США], несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, были очень плохими для наших двусторонних отношений, двусторонние отношения сейчас находятся», — заявил он.

Ранее в США назвали условия переговоров с Россией. Отмечается, что Байден будет готов к разговору с российским лидером Владимиром Путиным, если Москва покажет серьезную готовность к переговорам.