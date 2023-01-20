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08:49, 20 января 2023Силовые структуры

Тело зарезанной россиянки обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы

В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили тело 35-летней россиянки с ножевыми ранениями

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Тело 35-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружили на юго-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Россиянка была найдена убитой в квартире жилого дома на улице Верхние поля. По подозрению в убийстве правоохранители задержали ее 44-летнего супруга. По предварительным данным, он зарезал жену, нанеся ей удары ножом в область туловища.

Сейчас на месте преступления работают криминалисты и следователи СКР. Они допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчина убил и расчленил жену топором, решив, что в нее вселился инопланетянин.

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Елизавета Новикова
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