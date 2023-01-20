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12:03, 20 января 2023Россия

Изрезанное тело пациента нашли в корпусе медицинского центра в Москве

В корпусе НМИЦ гематологии в Москве нашли изрезанное тело пациента, покончившего с собой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В медицинском центре в Москве нашли изрезанное тело пациента. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, мертвого 48-летнего мужчину обнаружили на лестничной площадке одного из корпусов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии. Как пишет издание, проверка установила, что пациент покончил с собой. Остальные обстоятельства гибели россиянина выясняются.

В августе 2022 года 53-летний пациент больницы в Новосибирске заживо сгорел в своей палате. Как сообщили в региональном Минздраве, предположительно, мужчина покончил с собой. Россиянин страдал от неизлечимой хронической обструктивной болезни легких, при которой человек не может полностью вдохнуть и выдохнуть. Врачи планировали отпустить его домой, однако погибший сообщил медикам, что ему некуда идти.

Кроме того, в феврале 2022 года в травматологическом отделении больницы на юге Москвы свел счеты с жизнью 75-летний пенсионер.

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Константин Лысяков
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