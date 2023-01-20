Силовые структуры
Работник российской фермы угнал трактор ради свидания
Россиянин украл трактор у хозяина фермы для поездки на свидание к возлюбленной
В Тамбовской области полицейские разбираются в обстоятельствах кражи трактора с фермы поселка Токаревка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.
По данным силовиков, россиянин ночью угнал хозяйский трактор МТЗ-80, чтобы на нем поехать на свидание к возлюбленной. Хозяин обнаружил пропажу техники только утром, позже ее удалось обнаружить недалеко от фермы. После задержания житель села Петровское рассказал о причинах своего поступка.
29 декабря 2021 года сообщалось, что в Пермском крае к 15 годам колонии строгого режима приговорен 54-летний россиянин, осужденный за убийство, угон трактора и хищение оружия.