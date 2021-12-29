Россиянин получил срок за угнанный трактор и убийство друга

В Пермском крае к 15 годам колонии строгого режима приговорен 54-летний россиянин, осужденный за убийство, угон трактора и хищение оружия. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 26 июня, осужденный вместе со своим 63-летним другом распивал алкоголь в нежилом помещении поселка Малый Щугор. В какой-то момент между пьяными мужчинами произошла ссора. Из-за сказанных другом слов мужчина затаил обиду, а когда товарищ уснул, взял его ружье и дважды выстрелил в шею оппонента, отчего тот скончался на месте.

После этого убийца похитил трактор Т-40 и на нем отправился в поселок Вишегорск, где сбыл украденное орудие преступления одному из местных жителей.

21 сентября сообщалось, что житель Поселка Калиново в Свердловской области напился и угнал трактор, которым раздавил машину своего знакомого.

