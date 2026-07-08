Бритвенные лезвия достали из желудка жителя Подмосковья

В Подмосковье врачи достали из желудка пациента бритвенные лезвия

В Наро-Фоминске врачи достали из желудка пациента несколько лезвий от бритвенного станка. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья на своем сайте.

Мужчина не смог объяснить, каким образом острые предметы попали в его организм. Как рассказал врач-эндоскопист Илья Дымов, врачи в течение часа извлекали лезвия из желудка пациента. «Главная сложность подобных вмешательств — высокий риск повреждения пищевода и желудка. Любое неосторожное движение может привести к серьезной травме внутренних органов», — подчеркнул медик.

В результате процедура прошла без осложнений. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и продолжает восстановление в хирургическом отделении.

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