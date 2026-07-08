Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:39, 8 июля 2026Россия

Бритвенные лезвия достали из желудка жителя Подмосковья

В Подмосковье врачи достали из желудка пациента бритвенные лезвия
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Наро-Фоминске врачи достали из желудка пациента несколько лезвий от бритвенного станка. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья на своем сайте.

Мужчина не смог объяснить, каким образом острые предметы попали в его организм. Как рассказал врач-эндоскопист Илья Дымов, врачи в течение часа извлекали лезвия из желудка пациента. «Главная сложность подобных вмешательств — высокий риск повреждения пищевода и желудка. Любое неосторожное движение может привести к серьезной травме внутренних органов», — подчеркнул медик.

В результате процедура прошла без осложнений. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и продолжает восстановление в хирургическом отделении.

Ранее московский школьник наелся обивки дивана. В результате он поступил в больницу с сильной рвотой и болью в желудке. Как выяснилось, ребенок поедал ткань в течение нескольких дней, о чем родители не догадывались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил удары по российской энергетике и анонсировал звонок Путину. Главные заявления президента США на встрече с Зеленским

    Трамп оценил конфликт на Украине словами «дадим им подраться»

    Вдова Дмитрия Хворостовского показала внешность их сына

    Назван момент возможного нового удара по лидерам Ирана

    Российских подростков призвали изрисовать заборы на законных условиях

    Бритвенные лезвия достали из желудка жителя Подмосковья

    Чехия не присоединится к плану НАТО по Украине

    Rheinmetall начнет производить ракеты ATACMS

    Агент СБУ охотился на автомобили москвичей с определенной символикой

    Брат Нурмагомедова проведет новый бой в UFC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok