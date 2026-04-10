Московский школьник съел обивку дивана

Врачи Морозовской больницы прооперировали школьника, который съел обивку дивана

Врачи Морозовской больницы в Москве прооперировали школьника, который съел обивку дивана. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

К медикам мальчик поступил с сильной рвотой и болью в желудке.

После обследования выяснилось, что ребенок на протяжении нескольких дней поедал обивку дивана, о чем не догадывалась семья.

Юному пациенту сделали полостную операцию. Мальчик также получил психологическое сопровождение — его консультировал специалист в стационаре.

После терапии горожанина выписали домой в хорошем самочувствии.

До этого стало известно, что в Подмосковье 16-летний ученик случайно съел домашнее задание по информатике, но благодаря помощи врачей смог сдать его учителю. В Детском центре имени Рошаля в Красногорске врачи провели подростку рентгенографию и обнаружили флешку в его желудке. Им удалось достать ее с помощью специальных эндоскопических щипцов без единого разреза.