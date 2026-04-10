11:22, 10 апреля 2026Россия

Московский школьник съел обивку дивана

Врачи Морозовской больницы прооперировали школьника, который съел обивку дивана
Майя Назарова

Фото: Mote Mini / Shutterstock / Fotodom

Врачи Морозовской больницы в Москве прооперировали школьника, который съел обивку дивана. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

К медикам мальчик поступил с сильной рвотой и болью в желудке.

После обследования выяснилось, что ребенок на протяжении нескольких дней поедал обивку дивана, о чем не догадывалась семья.

Юному пациенту сделали полостную операцию. Мальчик также получил психологическое сопровождение — его консультировал специалист в стационаре.

После терапии горожанина выписали домой в хорошем самочувствии.

До этого стало известно, что в Подмосковье 16-летний ученик случайно съел домашнее задание по информатике, но благодаря помощи врачей смог сдать его учителю. В Детском центре имени Рошаля в Красногорске врачи провели подростку рентгенографию и обнаружили флешку в его желудке. Им удалось достать ее с помощью специальных эндоскопических щипцов без единого разреза.

    Последние новости

    «Четыре жилых дома полностью уничтожены». ВСУ атаковали Россию дальнобойными ракетами «Нептун». Что известно о последствиях?

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Появились подробности о новом крайне опасном вооружении ВСУ в российском приграничье

    Стало известно о получении норвежского гражданства российским вратарем Хайкиным

    В России заявили об эпидемии храпящих мужей

    В постсоветской стране усомнились в необходимости платить девятимиллионный долг перед СНГ

    Коллеги раскритиковали образ учительницы и возмутили россиян

    Раскрыты планы Зеленского по размещению военных баз США и Европы на Украине

    Похудевший на 40 килограммов блогер раскрыл необычную диету

    Все новости
