Российских подростков призвали изрисовать заборы на законных условиях

Ura.ru: В Перми школьников пригласили стать уличными художниками на законных условиях

В Перми девелоперская компании «Брусника» призвала подростков изрисовать заборы на законных условиях. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

В компании рассказали, что идея превратить строительный забор в своеобразный холст появилась спонтанно и сразу же была предложена школьникам. «Мы решили не бороться с творческими порывами, а направить их в правильное русло. Команда пригласила подростков, живущих в этом районе, стать уличными художниками на законных основаниях», — пояснил ее представитель.

По мнению сотрудников, забор является неотъемлемой частью городского пейзажа и может принести творческую пользу для начинающих российских художников. «Ограждение может служить отличным холстом для творческих проектов и украшать город вместо того, чтобы уродовать его», — добавили в пресс-службе.

К участию в проекте пригласили подростков в возрасте от 12 до 17 лет, а также пермское объединение художников и исследователей из арт-группы «УХ».

Ранее в Перми придумали способ занять полезными делами праздношатающихся по торговым центрам школьников.