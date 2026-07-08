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17:36, 8 июля 2026Наука и техника

Rheinmetall начнет производить ракеты ATACMS

Германская компания Rheinmetall начнет производить американские ракеты ATACMS
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германская компания Rheinmetall начнет производить ракеты ATACMS американской корпорации Lockheed Martin. Об этом сообщает Defense News.

Соглашение, заключенное Rheinmetall и Lockheed Martin, предполагает запуск производства на заводе в Унтерлюссе на севере Германии. «Это первый случай производства баллистической ракеты за пределами Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несколько ведущих американских оборонных компаний договорились с крупнейшими европейскими игроками отрасли о начале производства в Европейском союзе ряда ключевых видов вооружений США.

В том же месяце Lockheed Martin сообщила, что представила новую реактивную систему залпового огня HIMARS FLEX.

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