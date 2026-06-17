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12:11, 17 июня 2026Наука и техника

США удвоили огневую мощь HIMARS

Корпорация Lockheed Martin представила HIMARS FLEX с увеличенным боекомплектом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kirsty Needham / Reuters

Lockheed Martin представила новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS FLEX. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Преимуществами HIMARS FLEX называются совместимость с боеприпасами стран НАТО (GMLRS, ER GMLRS, PrSM, ATACMS и PAC-3), высокая мобильность и модульная компоновка. «Конфигурации с двумя подвесными контейнерами позволяют удвоить огневую мощь, а также легко оснащаться зенитными и противоракетными боеприпасами, такими как PAC-3, IFPC и другими», — говорится в публикации.

HIMARS FLEX допускает размещение как на колесном шасси XM1140, так и в стандартном контейнере. РСЗО, как уверяет корпорация, может применяться в полностью автономном режиме.

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В апреле военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями» заметил, что российские специалисты должны внимательно проанализировать применение американских баллистических ракет PrSM, которые создали для замены оперативно тактических ATACMS.

В том же месяце портал TWZ заметил, что армия США в рамках бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год планирует увеличить на 950 процентов закупки ракет PrSM.

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