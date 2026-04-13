В России призвали присмотреться к американским ракетам PrSM

Лямин: Россия должна присмотреться к новым баллистическим ракетам США PrSM

Российские специалисты должны внимательно проанализировать применение американских баллистических ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые создали для замены оперативно тактических Army TACtical Missile System (ATACMS). Об этом порассуждал военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями».

«В дальнейшем она должна стать основной ракетой для американских сухопутных войск. Нам следует присмотреться к оружию вероятного противника как можно внимательнее», — призвал он.

Собеседник издания напомнил, что Вашингтон использовал PrSM с начала операции против Ирана. Новыми ракетами наносили удары из арабских стран Персидского залива на глубину до 400 километров.

В апреле стало известно, что армия США планирует на 950 процентов увеличить закупки ракет PrSM в рамках бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год. Военные хотят получать более 1,1 тысячи изделий ежегодно.