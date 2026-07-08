Вдова Дмитрия Хворостовского показала внешность их сына

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс показала внешность их 23-летнего сына Максима

Вдова советского и российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли-Хворостовская показала внешность их сына Максима Хворостовского на фото. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина опубликовала снимок наследника, поздравив его с 23-летием. На нем парень предстал, сидя в кресле на улице. Он позировал в расстегнутой рубашке и джинсах. Также Хворостовский-младший надел цепочку с массивным кулоном и продемонстрировал усы и зачесанные назад волосы с мокрым эффектом.

Пользователи высказались о кадре в комментариях. «Какой же он теперь красивый молодой человек!», «Современный Ретт Батлер [один из главных персонажей романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром"]», «Какой мужчина!» — восхитились внешностью парня юзеры.

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