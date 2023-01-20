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16:07, 20 января 202369-я параллель

Первый атомный ледокол «Ленин» стал самым популярным туробъектом в Заполярье

Первый в мире атомоход «Ленин» стал самым популярным туристическим объектом в Заполярье

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Первый в мире атомный ледокол «Ленин», в котором сейчас находится музей, стал самым популярным туристическим объектом в Заполярье. Об этом сообщает ФГУП «Атомфлот», передает РИА Новости.

«Всего начиная с 2009 года атомный ледокол посетили уже свыше 560 тысяч экскурсантов. Первый в мире атомный ледокол в последние годы является самым посещаемым туристическим объектом в Мурманской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Руководитель Арктического выставочного центра «Атомный ледокол "Ленин"» Александр Тимофеев заявил, что в 2022 году музей вышел на уровень посещаемости, который фиксировался до пандемии, — 60 тысяч человек. Только в период новогодних каникул 4127 человек побывали в центре на экскурсиях, добавил он.

Ранее в Санкт-Петербурге был спущен на воду строившийся на Балтийском заводе новый атомный ледокол «Якутия», в церемонии по видеосвязи принимал участие президент России Владимир Путин. После спуска на воду Балтийский завод продолжит достраивать судно.

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Никита Абрамов
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