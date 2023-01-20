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10:19, 20 января 2023Среда обитания

Российский спрос на жилье в одной пляжной стране вырос почти вдвое

Turk.Estate: российский спрос на жилье в Турции в 2022 году вырос на 90%

Фото: Anna Berdnik / Unsplash

В 2022 году россияне стали почти вдвое больше интересоваться жильем в одной пляжной стране. Спрос на недвижимость в Турции с их стороны вырос на 90 процентов по сравнению с результатом за 2021 год. Об этом говорится в исследовании портала Turk.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Несмотря на положительную динамику год к году, в декабре российский спрос на покупку турецкого жилья упал на 24,5 процента относительно ноября. Снижение наблюдается второй месяц подряд. Кроме того, результат за последний месяц 2022 года оказался на 5,3 процента ниже, чем за тот же месяц в 2021-м.

Пик спроса в 2022 году пришелся на четвертый квартал. В указанный период показатель превысил результаты третьего квартала на 9,9 процента, а результат четвертого квартала 2021 года — на 55,1 процента.

Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года россияне сохранили звание главных иностранных покупателей жилья в Турции. За месяц граждане России приобрели в стране более двух тысяч домов и квартир. Второй и третье место по количеству купленной в Турции недвижимости заняли жители Ирана и Ирака соотвественно.

Александра Качан
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