США призвали Украину воздержаться от наступления до получения помощи

Reuters: США призвали Киев воздержаться от наступления до получения новой военной помощи

Официальные лица в США призвали Украину воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета помощи и подготовки военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации.

По его словам, на сегодняшний день Соединенные Штаты твердо придерживаются своего решения не передавать украинской стороне танки Abrams на фоне спорной ситуации с ФРГ по вопросу поставки этого вида вооружений.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.