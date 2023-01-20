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21:06, 20 января 2023Мир

США призвали Украину воздержаться от наступления до получения помощи

Reuters: США призвали Киев воздержаться от наступления до получения новой военной помощи

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Официальные лица в США призвали Украину воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета помощи и подготовки военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации.

По его словам, на сегодняшний день Соединенные Штаты твердо придерживаются своего решения не передавать украинской стороне танки Abrams на фоне спорной ситуации с ФРГ по вопросу поставки этого вида вооружений.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.

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Марина Совина
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