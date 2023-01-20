Рассмотрена возможность замены сои микроводорослями

Frontiers in Nutrition: микроводоросли предложили заменить соей в сельском хозяйстве

Команда специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) предложила заменить сою в сельском хозяйстве микроводорослями, которые содержат высокие уровни белка и питательных веществ. Направление особенно перспективно в условиях сокращения используемых ресурсов планеты. Эта идея рассматривается в журнале Frontiers in Nutrition.

Под понятие микроводоросли попадают тысячи микроскопических водорослей и других фотосинтезирующих организмов, например, цианобактерий, обитающих в различных водах. Долгое время они изучались как источник биотоплива, поскольку имеют множество липидов и жиров. Теперь все чаще поднимается вопрос о полноценном внедрении их в сельское хозяйство.

Исследователи утверждают, что водоросли могут производить в 167 раз больше пищевой массы в год, чем кукуруза, при использовании того же количества земли. Кроме того, существующие виды этих растений могут заменить 25 процентов потребления белка в Европе и 50 процентов общего количества используемого растительного масла при выращивании на доступных землях, которые в настоящее время не используются для традиционных культур.

Некоторые виды водорослей возможно выращивать в солоноватой или соленой воде, а иногда в отходах молочного производства, что позволяет применять пресную воду для других нужд. Для человека этот продукт полезен высоким содержанием витаминов, минералов, макроэлементов, таких как аминокислоты и омега-3 жирные кислоты.

Однако все еще остаются некоторые технические сложности для реализации этого подхода. Прежде всего перед учеными стоит вопрос выведения и поиска новых видов водорослей, которые бы отвечали всем необходимым критериям. Для этого требуется более высокий уровень получаемой массы, увеличение количества белка в составе, а также определение наиболее эффективных условий выращивания.

Некоторые научные исследования показали возможность повышения в продукте астаксантина — антиоксидантного пигмента, который обладает целым набором благотворных свойств для организма, с помощью внедрения определенных генетических мутаций. Другие эксперименты позволили увеличить количество получаемой биомассы и белка при выращивании в соке сладкого сорго. В будущем планируется добиться изменения некоторых потребительских свойств водорослей, например, скорректировать цвет, вкус и специфический рыбный запах.