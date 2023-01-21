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17:42, 21 января 2023Мир

Кандидат в президенты Чехии Бабиш пожаловался на анонимные угрозы семье

Чешский политик Андрей Бабиш рассказал, что его жене пришла анонимка с угрозами и патроном

Фото: David W Cerny / Reuters

68-летний чешский политик, бывший премьер-министр Чехии и кандидат в президенты страны Андрей Бабиш рассказал, что его жене пришло анонимное письмо с угрозами. Бабиша, который пожаловался на анонимку, цитирует новостной портал idnes.cz.

По словам Бабиша, охранники передали ему адресованный жене Монике конверт утром 21 января. «В нем находился боевой патрон и анонимное письмо, полное оскорблений. Я немедленно уведомил об этом полицию, которая начала расследование», — сказал Бабиш, поблагодарив правоохранителей за оперативную реакцию на угрозы его семье.

В первом туре президентских выборов в Чехии победил отставной генерал Петр Павел. Он собрал 35,4 процента голосов избирателей, а Бабишу досталось 34,99 процента от общего числа голосов.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал избирателей поддержать Павела во втором туре выборов главы государства 27 и 28 января. Фиала отметил, что генерал Павел отстаивает демократические принципы, чтит конституцию республики и планирует придерживаться прозападной ориентации на посту главы республики.

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Александра Лисица
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