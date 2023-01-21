В ДНР назвали сроки достижения самоокупаемости региона

Власти ДНР заявили, что примерно через 10 лет регион перестанет быть дотационным

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что примерно через 10 лет регион перестанет быть дотационным и будет иметь самоокупаемый бюджет. Об этом заявил глава республиканского правительства Виталий Хоценко в беседе с РБК.

По его словам, в регионе поставлена задача до 1 марта сформировать проект нашей госпрограммы социально-экономического развития. «Мы будем базовый сценарий закладывать, что условно лет за 10 мы должны стать самоокупаемым бюджетом», — подчеркнул Хоценко.

Он добавил, что ДНР обладает высоким промышленным потенциалом. В регионе работают шахты, металлургические, машиностроительные предприятия. Однако сейчас необходимо техническое переоснащение предприятий, на которых в течение 9 лет не приобреталось новое оборудование.

Ранее глава корпорации развития ДНР Андрей Шпиленко рассказал о возможных перспективах освоения территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По словам Шпиленко, в районе комбината планируется создать три вида новой промышленной инфраструктуры: индустриальный и экопромышленный парки, а также технопарк.