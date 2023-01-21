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23:55, 21 января 2023Россия

В ДНР назвали сроки достижения самоокупаемости региона

Власти ДНР заявили, что примерно через 10 лет регион перестанет быть дотационным

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что примерно через 10 лет регион перестанет быть дотационным и будет иметь самоокупаемый бюджет. Об этом заявил глава республиканского правительства Виталий Хоценко в беседе с РБК.

По его словам, в регионе поставлена задача до 1 марта сформировать проект нашей госпрограммы социально-экономического развития. «Мы будем базовый сценарий закладывать, что условно лет за 10 мы должны стать самоокупаемым бюджетом», — подчеркнул Хоценко.

Он добавил, что ДНР обладает высоким промышленным потенциалом. В регионе работают шахты, металлургические, машиностроительные предприятия. Однако сейчас необходимо техническое переоснащение предприятий, на которых в течение 9 лет не приобреталось новое оборудование.

Ранее глава корпорации развития ДНР Андрей Шпиленко рассказал о возможных перспективах освоения территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По словам Шпиленко, в районе комбината планируется создать три вида новой промышленной инфраструктуры: индустриальный и экопромышленный парки, а также технопарк.

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Марина Совина
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