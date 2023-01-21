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11:01, 21 января 2023Россия

Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск

МВД России объявило в розыск экс-главу Центра Хруничева Калиновского

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

МВД России объявило в розыск бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Александра Калиновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу розыска.

В ведомстве не уточнили причин уголовного преследования, сообщив лишь то, что Калиновский разыскивается по статье уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что Cавеловский суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-главу Центра Хруничева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решение вступило в силу 17 января.

Сообщалось, что Калиновский с 2014 по 2017 год мог похитить почти 400 миллионов рублей во время реализации контрактов о поставке режущих инструментов для предприятия из структуры «Роскосмоса». Известно, что подозреваемый улетел на Кипр.

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Алевтина Запольская
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