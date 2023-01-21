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01:44, 21 января 2023Мир

Британца приговорили к 6,5 годам тюрьмы за планы свергнуть правительство

Инженера Льюина приговорили к 6,5 годам тюрьмы за планы атаковать правительство Британии

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Великобритании суд приговорил инженера телекоммуникаций Оливера Льюина к 6,5 годам тюрьмы за планирование террористических атак с целью свержения правительства страны. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что мужчина был осужден за планы атаковать телефонные, радио- и телевышки, а также попытки повредить дорожную сеть. По информации телеканала, Льюин планировал организовать широкомасштабную и скоординированную атаку в течение нескольких месяцев из-за недоверия к властям.

38-летний инженер также считал, что вакцина от коронавируса вызовет массовые смерти, распад общества и установление в Британии коммунистической системы по типу китайской, а страной, по мнению Льюина, управляет еврейская элита.

Ранее полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг.

Юлия Мискевич
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