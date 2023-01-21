В ЛНР предсказали согласие Германии на передачу танков Украине

Экс-посол ЛНР: Германия будет оттягивать передачу танков Украине, но в итоге согласится

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что Германия будет стараться как можно дольше оттягивать согласие на передачу Украине тяжелой техники, но в итоге согласится на этот шаг. Попытки Германии оттянуть передачу танков он предсказал в беседе с ТАСС.

Экс-посол отметил, что не все немецкие политики согласны на передачу Киеву танков, которые требует президент Украины Владимир Зеленский. По словам Мирошника, на Германию давят американцы. «Делая предложения в стиле "вы умрите сегодня, а мы — завтра". На что Германия отвечает, что "пойдем только вместе"», — высказался он о приемах США.

По мнению Мирошника, долго Германия сопротивляться не сможет, но будет оттягивать время положительного ответа на требования Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого. «Потому как Рамштайн — это не только место тусовки военных министров, но и крупнейшая военная база, управляемая американцами на территории якобы независимой ФРГ», — поделился мнением экс-посол.

18 января 2023 года газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц проинформировал президента США Джо Байдена о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву Leopard 2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. 20 января представитель кабмина ФРГ опроверг эти сообщения.

Также 20 января министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи глав оборонных ведомств западных государств на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ заявил, что объявлений о поставках танков Abrams Украине у США нет, а ФРГ не принимала решение о передаче Киеву Leopard 2.

Ранее прибалтийские республики призвали Германию начать поставки танков Украине. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что поставки боевой техники призваны «остановить российскую агрессию», а также помочь Украине восстановить мир в Европе.