В Норвегии оштрафовали россиян за «пугающую» одежду с триколором

Dagbladet: в Норвегии оштрафовали российских моряков за рабочую форму с триколором

Двух моряков из России оштрафовали за рабочую форму с триколором в норвежском городе Киркенес из-за возможного «дискомфорта» местных жителей и украинских беженцев. Об этом пишет газета Dagbladet.

Сообщается, что россияне были одеты в камуфляжные костюмы, на которых были нашивки с российским флагом. Полицейские оштрафовали мужчин на пять тысяч норвежских крон (около 35 тысяч рублей), так как униформу «могли принять за российскую военную форму».

По словам прокурора Мартины Месло, такая одежда могла напугать «местных жителей и украинских беженцев, проживающих в городе». При этом она признала, что ношение камуфляжной формы не является незаконным.

Местный адвокат Бернт Хейберг выразил мнение, что местные правоохранители «зашли слишком далеко», и подобные действия являются неправомерными.

Ранее полиция Норвегии задержала россиянина Андрея Медведева, назвавшего себя бывшим бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Адвокат по назначению Йенс Бернхард Херстад рассказал, что с российским гражданином все в порядке. Других подробностей он не привел. При этом полиция официально не подтвердила эту информацию, отказавшись раскрывать данные задержанного иностранца.