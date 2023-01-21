Экс-полковник Пентагона заявил о просчете недооценивших Россию США

Полковник Макгрегор заявил, что США просчитались, поддержав Украину в конфликте с Россией

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США просчитались, решив поддержать Украину в конфликте с Россией. О просчете недооценившего Россию Вашингтона он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Макгрегора, в Вашингтоне сочли Российскую армию слабой и не способной победить украинскую в условиях поставок оружия от стран НАТО. «Вашингтону настолько понравилась идея, что русские якобы слабы и некомпетентны, что они решили вмешаться и с тех пор продолжают наращивать свое присутствие», — сказал он.

Экс-полковник Пентагона отметил, что данные американских политиков о плохом состоянии российских Вооруженных сил не подтвердились. Украинская армия, подчеркнул он, истощила военные возможности, а Россия, по его мнению, именно сейчас достигла их пика.

Ранее Макгрегор заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины находятся в панике из-за успешных действий российских военных. Он назвал текущую ситуацию на Украине пугающей и подчеркнул, что медики страны перегружены из-за числа поступающих раненых.