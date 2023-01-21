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23:20, 21 января 2023Бывший СССР

Украина получила британский вертолет Sea King

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Киев получил британский вертолет Sea King

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил вертолет Sea King, отправленный Великобританией в качестве военной помощи. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Резников сообщил, что британский вертолет «прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине». По его словам, Sea King станет мощным усилением для военно-морских сил страны. Глава Минобороны добавил, что сотрудничество Киева и Лондона продолжится, и поблагодарил за помощь британского коллегу Бена Уоллеса.

В ноябре 2022 года Уоллес объявил о передаче вертолетов Украине в рамках военной помощи. Тогда он обещал поставить Киеву три снятых с вооружения британских военных вертолета Sea King. Вертолеты были в первую очередь разработаны для выполнения противолодочных задач.

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Марина Совина
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