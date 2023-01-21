Украина получила британский вертолет Sea King

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Киев получил британский вертолет Sea King

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил вертолет Sea King, отправленный Великобританией в качестве военной помощи. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Резников сообщил, что британский вертолет «прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине». По его словам, Sea King станет мощным усилением для военно-морских сил страны. Глава Минобороны добавил, что сотрудничество Киева и Лондона продолжится, и поблагодарил за помощь британского коллегу Бена Уоллеса.

В ноябре 2022 года Уоллес объявил о передаче вертолетов Украине в рамках военной помощи. Тогда он обещал поставить Киеву три снятых с вооружения британских военных вертолета Sea King. Вертолеты были в первую очередь разработаны для выполнения противолодочных задач.